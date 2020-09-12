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НАСА планирует закупать лунный грунт у частных компаний

НАСА планирует закупать лунный грунт у частных компаний

Джим Брайденстайн заявил в своем блоге, о намерении НАСА покупать лунный грунт у частных подрядчиков, по его словам это станет частью проекта по возвращению человека на Луну в 2024 году.

НАСА предложило коммерческим компаниям собирать грунт с Луны в любом месте и фотографировать процесс сбора образцов. При этом перед компаниями не стоит задача привезти образцы на Землю, по заявлениям агентства передача будет происходить непосредственно на поверхности Луны.

Предложение действительно не только для американских компаний. В НАСА обещают не только оплату но заключенному договору, которая включает в себя предоплату в 10% от стоимости контракта, так же 10% при запуске аппарата для сбора грунта и остальные 80% при передаче образцов.

Так же сообщается что НАСА и Европейское космическое агентство уже разработали план, в результате которого они совместно смогут доставить образцы породы уже в 2031 году.

12 сентябрь 2020 /
Космос и Нло
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