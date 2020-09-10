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В России испытали лазеры для проецирования рекламы из космоса

В России испытали лазеры для проецирования рекламы из космоса

Компания «Avant Space» планирует с помощью группы микроспутников, запущенных в космос, проецировать рекламные изображения с помощью лазера на ночное небо над крупнейшими городами планеты. На сайте компании уверяют что такую рекламу смогут увидеть более 1 млрд человек по всему миру.

В пресс-службе компании разработчика подтвердили испытания блока лазеров, которые будут показывать рекламу из космоса. В ходе испытаний группа спутников была запущена в стратосферу, и с высоты около 30 км подтвердила проектный уровень мощности в условиях приближенных к космическим.

После проведенного эксперимента в пресс-службе заявили о том что все расчеты были подтверждены и в скором времени, на небе появится искусственное созвездие, по яркости сопоставимое с Венерой. астрономам не стоит боятся проблем, которые могут возникнуть из-за лазерных проекций, они будут работать только пролетая над большими городами и не создадут помех для наблюдений за их пределами.

Первые два мискроспутника, оснащенные лазерами уже готовы, отправить группу спутников планируется в 2022 году, в рамках программы «Созвездие».

10 сентябрь 2020 /
Космос и Нло
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