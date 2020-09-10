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Техногенные сигналы внеземного разума не найдены в созвездии Паруса

Техногенные сигналы внеземного разума не найдены в созвездии Паруса

В рамках исследования по поиску сигналов техногенного характера в космосе с помощью радиотелескопа MWA расположенного в Австралии, был изучен участок неба в котором по предварительным расчетам может находится не менее 10 млн звезд. На данный момент это самый большой и подробный обзор участка космоса в рамках проекта SETI.

В статье с опубликованным отчетом по исследованию, говорится о том что не найдено никаких следов и даже намеков на сигналы, которые могут исходить от инопланетной цивилизации в районе изучения. Наблюдения проводились в южном полушарии неба в районе созвездия Паруса. Так же в ходе трех этапов исследования были изучены 75 экзопланет, но и от них сигналов так же не было получено.

Авторы исследования не рассматривают вариант отсутствия привычных для нас радиоволн как отрицательный результат, по их мнению возможно внеземные цивилизации, которые возможно находятся в изучаемом пространстве, просто нее используют привычный для нас диапозон FM радиоволн.

10 сентябрь 2020 /
Космос и Нло
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