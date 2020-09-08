Миостатин помог мышам не потерять мышечную массу в условиях космоса
Примерно месяц провели на Международной космической станции лабораторные мыши. Большинство особей были обычными мышами, ничем не примечательными, но восемь мышей получали ингибиторы миостатина, специальные вещества, которые помогают им набирать в несколько раз больше мышечной массы, по сравнению с обычной мышью.
В ходе 33-х дневного эксперимента в условиях невесомости обычные мыши из контрольной группы потеряли примерно 18% мышечной массы, особи получавшие ингибиторы только на Земле сохранили показатели, в тоже время группа мышей получавшая ингибиторы миостатина в условиях микрогравитации даже увеличила мышечную массу.
В эксперименте так же участвовали мыши, в организмах которых был «выключен» ген миостатина, подобные генно-модифицированные животные широко используются для промышленного и научного разведения. Их показатели впечатлили ученых — из костный аппарат практически не ослаб и реабилитацию после возвращения на Землю эти особи прошли быстрее.
Этот эксперимент приблизил ученых к поиску решения проблемы потери мышечной и костной ткани у космонавтов, которые долгое время проводят в неблагоприятных условиях микрогравитации. Сейчас, чтобы справится с этой проблемой, они должны по несколько часов в день заниматься на специальных тренажерах и проходить достаточно долгую реабилитацию после приземления.
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