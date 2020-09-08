В одежде участников эксперимента SIRIUS опробуют утеплитель в капсулах

В компании «Фарадей» создадут комплекты одежды для изоляционного эксперимента «SIRIUS» с использованием новейших технологий для утепления.

В компании сообщили что для нового эксперимента будет производится модернизация существующих моделей. Из-за особенностей эксперимента используемая для утепления ткань не должна иметь ворса и было решено использовать продукт международной компании которая разработала утеплитель в капсулах, где ворсинки находятся в «нужном положении».

Напомним что изоляционный эксперимент «SIRIUS» это международный проект в котором примут участие добровольцы, которые проведут в специальном наземном изолированном корпусе 4, 8 и 12 месяцев в полной изоляции в течении 5 лет. Общаться с помощью аудиосвязи такой экипаж сможет только с центром управления, связь с родственниками и близкими будет поддерживаться с помощью электронной почты.

Целью экспедиции является моделирование реальной лунной экспедиции, включающее перелет к спутнику вместе с орбитальным облетом, поиск места посадки и приземление, выход на поверхность и возвращение домой на Землю.