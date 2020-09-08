В одежде участников эксперимента SIRIUS опробуют утеплитель в капсулах
В компании «Фарадей» создадут комплекты одежды для изоляционного эксперимента «SIRIUS» с использованием новейших технологий для утепления.
В компании сообщили что для нового эксперимента будет производится модернизация существующих моделей. Из-за особенностей эксперимента используемая для утепления ткань не должна иметь ворса и было решено использовать продукт международной компании которая разработала утеплитель в капсулах, где ворсинки находятся в «нужном положении».
Напомним что изоляционный эксперимент «SIRIUS» это международный проект в котором примут участие добровольцы, которые проведут в специальном наземном изолированном корпусе 4, 8 и 12 месяцев в полной изоляции в течении 5 лет. Общаться с помощью аудиосвязи такой экипаж сможет только с центром управления, связь с родственниками и близкими будет поддерживаться с помощью электронной почты.
Целью экспедиции является моделирование реальной лунной экспедиции, включающее перелет к спутнику вместе с орбитальным облетом, поиск места посадки и приземление, выход на поверхность и возвращение домой на Землю.
Российские космонавты напечатают в биопринтере на МКС крысиные кости
«Прогресс» отстыковали от МКС
МКС запишет полный оборот Солнца
Россияне отправятся на "марсианскую" станцию
Сегодня на МКС съедят выращенные на станции растения
Грузовик "Прогресс" отстыкуется от МКС и начнет эксперимент "Изгиб"
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ