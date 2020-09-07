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Китайский многоразовый орбитальный модуль успешно вернулся на Землю

Китайский многоразовый орбитальный модуль успешно вернулся на Землю

4 сентября этого года, Китай запустил секретный космический аппарат, многоразового использования на околоземную орбиту. После двухдневного полета по сообщениям китайских СМИ, аппарат успешно приземлился в заданной точке.

Запуск корабля свершился с космодрома Цзюцюань, при помощи ракеты-носителя Changzheng-2F, для ракет этой серии это уже стал 14 по счету запуск. По немногочисленным данным поступающим из китайских СМИ, можно сделать вывод о том что эксперимент прошел удачно и Китай смог совершить новый прорыв в сфере многоразового использования в космосе.

Напомним что в июле этого года Китай отправил свою первую миссию на Марс — «Тяньвэнь-1», следующий запуск намечен на 2021 год, тогда запустят собственную космическую станцию, а в 2028 году запланирована вторая независимая миссия к Марсу.

07 сентябрь 2020 /
Космос и Нло
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