Китайский многоразовый орбитальный модуль успешно вернулся на Землю
4 сентября этого года, Китай запустил секретный космический аппарат, многоразового использования на околоземную орбиту. После двухдневного полета по сообщениям китайских СМИ, аппарат успешно приземлился в заданной точке.
Запуск корабля свершился с космодрома Цзюцюань, при помощи ракеты-носителя Changzheng-2F, для ракет этой серии это уже стал 14 по счету запуск. По немногочисленным данным поступающим из китайских СМИ, можно сделать вывод о том что эксперимент прошел удачно и Китай смог совершить новый прорыв в сфере многоразового использования в космосе.
Напомним что в июле этого года Китай отправил свою первую миссию на Марс — «Тяньвэнь-1», следующий запуск намечен на 2021 год, тогда запустят собственную космическую станцию, а в 2028 году запланирована вторая независимая миссия к Марсу.
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