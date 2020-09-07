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Завершена подготовка зеркала для нового орбитального телескопа США

Завершена подготовка зеркала для нового орбитального телескопа США

Американские специалисты работающие над проектом телескопа «Nancy Grace Roman» завершили подготовительные работы для основного зеркала аппарата, об этом сообщили в пресс-службе НАСА. На данный момент специалисты, занятые в проекте, так же находятся в процессе завершения подготовки конструкции телескопа, оборудования запуска, новой системы обработки данных.

Благодаря использованию современного оборудования, зеркало нового телескопа диаметром почти 2,5 метра в четыре с лишним раза легче аналогичного по размеру зеркала телескопа «Hubble» и составляет всего 186 кг. Так же телескоп будет оснащен новейшими спектрометрами, высококонтрастным коронографом и 288-мегапиксельной камерой, которая обеспечит телескопу обзор примерно в сто раз больше чем сейчас у «Hubble», при этом качество снимков не потеряет в качестве.

Напомним что телескоп планируется использовать на гало-орбите, в точке Лагранжа L2 в системе солнце—земля, для наблюдения в инфракрасном диапазоне и изучения темной энергии и материи, поиска экзопланет методом микролинзирования и для получения их прямых изображений, а так же изучением околозвездных и протопланетных дисков.

07 сентябрь 2020 /
Космос и Нло
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