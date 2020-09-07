Завершена подготовка зеркала для нового орбитального телескопа США

Американские специалисты работающие над проектом телескоп а «Nancy Grace Roman» завершили подготовительные работы для основного зеркала аппарата, об этом сообщили в пресс-службе НАСА . На данный момент специалисты, занятые в проекте, так же находятся в процессе завершения подготовки конструкции телескоп а, оборудования запуска, новой системы обработки данных.

Благодаря использованию современного оборудования, зеркало нового телескоп а диаметром почти 2,5 метра в четыре с лишним раза легче аналогичного по размеру зеркала телескоп а «Hubble» и составляет всего 186 кг. Так же телескоп будет оснащен новейшими спектрометрами, высококонтрастным коронографом и 288-мегапиксельной камерой, которая обеспечит телескоп у обзор примерно в сто раз больше чем сейчас у «Hubble», при этом качество снимков не потеряет в качестве.

Напомним что телескоп планируется использовать на гало-орбите, в точке Лагранжа L2 в системе солнц е—земля , для наблюдения в инфракрасном диапазоне и изучения темной энергии и материи, поиска экзопланет методом микролинзирования и для получения их прямых изображений, а так же изучением околозвездных и протопланетных дисков.