Завершена подготовка зеркала для нового орбитального телескопа США
Американские специалисты работающие над проектом телескопа «Nancy Grace Roman» завершили подготовительные работы для основного зеркала аппарата, об этом сообщили в пресс-службе НАСА. На данный момент специалисты, занятые в проекте, так же находятся в процессе завершения подготовки конструкции телескопа, оборудования запуска, новой системы обработки данных.
Благодаря использованию современного оборудования, зеркало нового телескопа диаметром почти 2,5 метра в четыре с лишним раза легче аналогичного по размеру зеркала телескопа «Hubble» и составляет всего 186 кг. Так же телескоп будет оснащен новейшими спектрометрами, высококонтрастным коронографом и 288-мегапиксельной камерой, которая обеспечит телескопу обзор примерно в сто раз больше чем сейчас у «Hubble», при этом качество снимков не потеряет в качестве.
Напомним что телескоп планируется использовать на гало-орбите, в точке Лагранжа L2 в системе солнце—земля, для наблюдения в инфракрасном диапазоне и изучения темной энергии и материи, поиска экзопланет методом микролинзирования и для получения их прямых изображений, а так же изучением околозвездных и протопланетных дисков.
Прибыло последнее зеркало «Джеймса Уэбба»
Туманность Голова Обезьяны глазами телескопа Hubble
Орбитальный телескоп ROSAT упадет на Землю в выходные
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ