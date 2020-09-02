В России разрабатывают навигационную систему для Луны

В компании «Информационные спутниковые системы» им. М.Ф. Решетнева начали проработку будущей российской навигационной системы для Луны. Генеральный директор предприятия сообщил что на данный момент ведется расчет состава будущей системы, которые смогут обеспечить людей и аппаратуру связью с Землей, а так же рассматривается и прорабатывается функционал будущих систем.

Также руководитель компании уточнил что из-за узконаправленности использования спутников для лунной навигации будут создаваться достаточно простые модели, если сравнивать их с моделями для земного пользования. Состав навигационной системы будет зависеть от темпов освоения и колонизации луны, так минимальный состав должен включать в себя не менее 24 аппаратов, при необходимости их количество будет увеличено.

Напомним что Россия разрабатывает программу по освоению и колонизации Луны. Первый автоматический запуск должен состоятся уже в 2021 году, затем по плану идут уже пилотируемые полеты, высадка на поверхности спутника и строительство собственной базы на Южном полюс е.