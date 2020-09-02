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В борьбе с лунной пылью поможет электронный луч

В борьбе с лунной пылью поможет электронный луч

В недавно опубликованном исследовании поднята одна из проблем, которая может помешать в колонизации Луны — пыль. Практически любое движение на Луне может спровоцировать оседание лунного реголита на поверхностях оборудования, скафандров и т.д. Именно эта проблема подтолкнула ученых к созданию устройства, которое с помощью безопасного концентрированного электронного луча с потоком отрицательно заряженных частиц должна решить эту проблему.

В ходе экспериментов, такой инструмент применялся для удаления пыли в вакуумной камере, где показал отличные результаты. Конечно до момента когда лунные колонизаторы смогут использовать этот прибор еще далеко, но ученые надеются что такой электронно-лучевой пылеуловитель станет неотъемлемой частью будущих лунных колоний.

Лунная пыль и ее земной аналог не сравнимы. Еще в ходе миссий эпохи Аполлона астронавты жаловались на то что очистить оборудование от пыли очень трудно. Будем надеяться что новая разработка значительно упростит процесс очистки рабочих поверхностей будущих колонистов от надоедливой пыли.

02 сентябрь 2020 /
Космос и Нло
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