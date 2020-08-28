Завершена проверка российского оборудования на индийских космических кораблях
Гениральный директор компании «Главкосмос» сообщил что результаты исследований российского оборудования, которое планируется использовать на индийском корабле «Гаганьян», переданы заказчикам с индийской стороны. Отчет о работе отправлен в середине августа,а это значит что в рамках заключенного контракта наша сторона выполнила все условия, специалисты с индийской стороны сейчас изучают его и готовят обращение с возникшими вопросами.
Сейчас российская сторона ждет подтверждения возможности проведения дистанционных консультаций для решения возникших вопросов у коллег. Ранее были запланированы очные встречи, но из-за сложной обстановки в мире, вызванной пандемией, сейчас нет возможности провести очную презентацию отчета с разборкой всех интересующих вопросов.
Напомним что в июле прошлого года, был заключен контракт на подготовку индийских космонавтов, их медицинское обследование, поддержку и отбор. С февраля этого года группа из четырех отобранных индийских космонавтов проходит обучение в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина.
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