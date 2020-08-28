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Завершена проверка российского оборудования на индийских космических кораблях

Завершена проверка российского оборудования на индийских космических кораблях

Гениральный директор компании «Главкосмос» сообщил что результаты исследований российского оборудования, которое планируется использовать на индийском корабле «Гаганьян», переданы заказчикам с индийской стороны. Отчет о работе отправлен в середине августа,а это значит что в рамках заключенного контракта наша сторона выполнила все условия, специалисты с индийской стороны сейчас изучают его и готовят обращение с возникшими вопросами.

Сейчас российская сторона ждет подтверждения возможности проведения дистанционных консультаций для решения возникших вопросов у коллег. Ранее были запланированы очные встречи, но из-за сложной обстановки в мире, вызванной пандемией, сейчас нет возможности провести очную презентацию отчета с разборкой всех интересующих вопросов.

Напомним что в июле прошлого года, был заключен контракт на подготовку индийских космонавтов, их медицинское обследование, поддержку и отбор. С февраля этого года группа из четырех отобранных индийских космонавтов проходит обучение в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина.

28 август 2020 /
Космос и Нло
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