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Впервые на МКС может отправится экипаж только из российских космонавтов

Впервые на МКС может отправится экипаж только из российских космонавтов

Первый раз в истории Международной космической станции экипаж только из российских космонавтов может отправится весной 2021 на корабле «Союз МС-18». Из информации полученной от НАСА, известно что запуск планируется на 10 апреля 2021 года.

В полностью российский экипаж «Союза МС-18» войдут три космонавта — Олег Новицкий, Андрей Борисенко, Петр Дубров. Напомним что последний раз экипаж из российских космонавтов отправлялся еще на орбитальную станцию «Мир» на корабле «Союза ТМ-30» в далеком 2000 году.

Необходимость отправки только российских космонавтов, по словам источника, связана с тем что весной 2021 года планируется запуск нового многофункционального лабораторного модуля «Наука» на МКС. Это значит что для ввода его в эксплуатацию, и приведения в рабочее состояние потребуется работа максимального числа космонавтов.

28 август 2020 /
Космос и Нло
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