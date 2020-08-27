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В NASA заявили что миссия «Artemis» - дань уважения женщинам исследовательницам космоса

В NASA заявили что миссия «Artemis» - дань уважения женщинам исследовательницам космоса

Программа НАСА по изучению и колонизации Луны «Artemis», идет полным ходом. Уже к 2024 году планируется повторить высадку человека на наш спутник в рамках этой программы.

Накануне в видеоконференции, посвященной роли женщины в космических исследованиях, директор НАСА Джим Брайденстайн уточнил что высадка астронавтов на Луну зависит от того вдохновится ли весь народ Америки для достижения этой цели или нет. Так же он продемонстрировал эмблему программы «Artemis», которая выполнена в тех же пурпурно-золотистых тонах что и символика использовавшаяся в борьбе за права женщин в начале прошлого века.

Программа по мнению директора НАСА буквально основана на вкладе, который сделали женщины работницы НАСА, астронавты женщины и будущие покорительницы космоса, тем самым жители Америки отдают дань женщинам поддерживая эту программу.

27 август 2020 /
Космос и Нло
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В NASA заявили что миссия «Artemis» - дань уважения женщинам исследовательницам космоса

В NASA заявили что миссия «Artemis» - дань уважения женщинам исследовательницам космоса

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