Пресс-служба компании «Boeing» объявила о том что первый пилотируемый полет корабля «Starliner» запланирован на лето 2021 года, второй на зиму этого же года.

По заявлению Джоша Баррета компания все ближе ко второму тестовому беспилотному полету, который должен состоятся в конце 2020 начале 2021 года в зависимости от сроков выполнения отдельных этапов разработки по и оборудования.

Так же были объявлены имена астронавтов, которые полетят в этих двух запусках. В первый экипаж войдут Крис Фергюсон, Николь Манн и Майкл Финк, а второй полет будет проходить в составе Суни Уильямс, Джоша Кассады и Дженет Эппс. Не исключено так же что во второй полет может быть добавлен член экипажа из другой страны, например российский космонавт.

Напомним что корабль «Starliner», рассчитан на экипаж до 7 человек, он так же способен осуществлять автономный полет до 60 часов. Первый запуск состоялся в беспилотном режиме в декабре 2019 года, однако запланированная стыковка с МКС так и не состоялась из-за технического сбоя.