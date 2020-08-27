» » Японские ученые доказали возможность путешествий бактерий между планетами

Японские ученые доказали возможность путешествий бактерий между планетами

Японские ученые доказали возможность путешествий бактерий между планетами

Японские ученые три года проводили эксперимент по выживаемости бактерий Deinococcus в условиях открытого космоса на своем экспериментальном модуле «Кибо» на МКС.

Эксперимент проводился с 2015 по 2018 год, тогда Токийские ученые и задались целью выяснить смогут ли самые устойчивые к радиационному воздействию бактерии прожить в условиях космоса достаточно долго. В ходе эксперимента высушенные образцы Deinococcus поместили на внешние панели японского модуля на МКС и через три года проверили их состояние. Выяснилось что все образцы толщиной больше 0,5 мм смогли выжить за счет защитного слоя, который создавался из внешнего мертвого слоя микроорганизмов.

Дальнейшие расчеты показали что образец толщиной более 0,5 мм способен существовать в условиях открытого космоса на поверхности космического корабля от 15 до 45 лет. Способность бактерий так долго сохранять жизнеспособность в агрессивных условиях космоса дает им шанс выжить в долгом межпланетном путешествии.

Стоит отметить что это исследование можно использовать как серьезный аргумент в гипотезе панспермии, которая предполагает что жизнь может «переносится» космическими объектами с одной планеты на другую. Специалисты уточнили что в ходе именно этого эксперимента изучался только процесс пребывания бактерий в космосе, дополнительные действия в виде отрыва от планеты и приземления на другой требуют более обширного исследования, а следовательно и других оценок.

27 август 2020 /
Космос и Нло
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
В застывшей лаве подводных вулканов нашли миллиарды бактерий
Космос и Нло

В застывшей лаве подводных вулканов нашли миллиарды бактерий

Дело в том, что породы, похожие на те, в которых биологи нашли эти микробы, недавно нашел марсоход Curiosity
8 способов изменить мир с помощью бактерий
Космос и Нло

8 способов изменить мир с помощью бактерий

Нам даже не надо заставлять бактерии делать что-то сверхъестественное.
Земные микроорганизмы способны выжить на спутнике Юпитера
Космос и Нло

Земные микроорганизмы способны выжить на спутнике Юпитера

Некоторые виды архей, земных микроорганизмов, живущих в экстремальных условиях, теоретически способны жить и на Европе - спутнике Юпитера, под ледяной "корой" которого находится жидкий океан, считают
Супербактерия из космоса может стать новым источником энергии
Космос и Нло

Супербактерия из космоса может стать новым источником энергии

Bacillus stratosphericus выделен цветом Бактериальные топливные элементы (БТЭ), использующие Bacillus stratosphericus, демонстрируют вдвое более высокую энергоотдачу, чем удавалось достигать на любом
Ученые отчитались о пребывании лишайника в космосе
Космос и Нло

Ученые отчитались о пребывании лишайника в космосе

Ученые изучили влияние условий открытого космоса на живые организмы Reuters. Исследователи подвели итог эксперимента по изучению влияния условий открытого космоса на живые организмы.Результатам
Марсоход заподозрили в распространении жизни на Марсе
Космос и Нло

Марсоход заподозрили в распространении жизни на Марсе

Ученые высказали предположение, что некоторые из земных бактерий могли выжить на Марсе. Это следует из результатов исследования, представленного группой специалистов на заседании Американского
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Солнце в миниатюре. Термоядерная гонкаВечная Холодная война против красно-желтой угрозыЗапрещенный TikTok: чем опасен сверхпопулярный сервисЧем займется марсоход Perseverance и как он будет добывать кислород на МарсеВ нашей ДНК нашлись гены загадочных видовПервая фотомодель эпохи кринолиновСекретные закупки Роскосмоса. Луч золотого тельцаВкус и запах в виртуальном пространстве: технологии, которые изменят будущее


Свежие Статьи
Алгоритмы и этика: сделает ли искусственный интеллект наше общество лучше?

Алгоритмы и этика: сделает ли искусственный интеллект наше общество лучше?

Оказалось, что мозг слепых и зрячих одинаково реагирует на лица

Оказалось, что мозг слепых и зрячих одинаково реагирует на лица

В NASA заявили что миссия «Artemis» - дань уважения женщинам исследовательницам космоса

В NASA заявили что миссия «Artemis» - дань уважения женщинам исследовательницам космоса

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+