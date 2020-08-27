Японские ученые доказали возможность путешествий бактерий между планетами
Японские ученые три года проводили эксперимент по выживаемости бактерий Deinococcus в условиях открытого космоса на своем экспериментальном модуле «Кибо» на МКС.
Эксперимент проводился с 2015 по 2018 год, тогда Токийские ученые и задались целью выяснить смогут ли самые устойчивые к радиационному воздействию бактерии прожить в условиях космоса достаточно долго. В ходе эксперимента высушенные образцы Deinococcus поместили на внешние панели японского модуля на МКС и через три года проверили их состояние. Выяснилось что все образцы толщиной больше 0,5 мм смогли выжить за счет защитного слоя, который создавался из внешнего мертвого слоя микроорганизмов.
Дальнейшие расчеты показали что образец толщиной более 0,5 мм способен существовать в условиях открытого космоса на поверхности космического корабля от 15 до 45 лет. Способность бактерий так долго сохранять жизнеспособность в агрессивных условиях космоса дает им шанс выжить в долгом межпланетном путешествии.
Стоит отметить что это исследование можно использовать как серьезный аргумент в гипотезе панспермии, которая предполагает что жизнь может «переносится» космическими объектами с одной планеты на другую. Специалисты уточнили что в ходе именно этого эксперимента изучался только процесс пребывания бактерий в космосе, дополнительные действия в виде отрыва от планеты и приземления на другой требуют более обширного исследования, а следовательно и других оценок.
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