Высоту орбиты спутников Starlink рекомендовано снизить до 600 км

Ведущие астроном ы мира пытаются решить вопрос о минимизации влияния спутников Starlink на наблюдательную астроном ию. Новое предположение выдвинули астроном ы — ограничение орбиты спутников в 600 км приведет к уменьшению влияния на работу астроном ов.

Напомним что не только компания SpaceX планирует запустить группировки спутников для обеспечения высокоскоростным и дешевым интернетом, существует несколько стартапов, в том числе у компании OneWeb, которая кстати хочет запустить свои спутники на высоту уже 1200 км, что по мнению астроном ов не допустимо, поскольку на такой высоте спутники будут видны и летом и зимой практически всегда, что значительно затруднит работу астроном ов и обсерваторий из-за высокой отражательной способности спутников.

Чтобы подробно изучить влияние таких спутников на работу астроном ов, было принято решение о создании рабочей группы «Satellite Constellations 1», которая опубликовала отчет о своих наблюдениях и предложила десяток рекомендаций для того чтобы снизить влияние спутников на работу астроном ов, телескоп ов и обсерваторий. В полученных рекомендациях как раз и сказано об ограничении высоты орбиты спутников и дополнительном покрытии их корпусом краской с низкой отражательной способностью.