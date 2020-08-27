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Высоту орбиты спутников Starlink рекомендовано снизить до 600 км

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Ведущие астрономы мира пытаются решить вопрос о минимизации влияния спутников Starlink на наблюдательную астрономию. Новое предположение выдвинули астрономы — ограничение орбиты спутников в 600 км приведет к уменьшению влияния на работу астрономов.

Напомним что не только компания SpaceX планирует запустить группировки спутников для обеспечения высокоскоростным и дешевым интернетом, существует несколько стартапов, в том числе у компании OneWeb, которая кстати хочет запустить свои спутники на высоту уже 1200 км, что по мнению астрономов не допустимо, поскольку на такой высоте спутники будут видны и летом и зимой практически всегда, что значительно затруднит работу астрономов и обсерваторий из-за высокой отражательной способности спутников.

Чтобы подробно изучить влияние таких спутников на работу астрономов, было принято решение о создании рабочей группы «Satellite Constellations 1», которая опубликовала отчет о своих наблюдениях и предложила десяток рекомендаций для того чтобы снизить влияние спутников на работу астрономов, телескопов и обсерваторий. В полученных рекомендациях как раз и сказано об ограничении высоты орбиты спутников и дополнительном покрытии их корпусом краской с низкой отражательной способностью.

27 август 2020 /
Космос и Нло
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