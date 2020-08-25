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Модуль «Наука» проходит предполетные испытания на Байконуре

Модуль «Наука» проходит предполетные испытания на Байконуре

Многофункциональный лабораторный модуль для МКС, прибыл на космодром Байконур и уже проходит проверки. В первую очередь модуль проходит завершающий этап электроиспытаний.

В Центре Хруничева заявили о том что перед запуском модуль пройдет полный цикл испытаний на космодроме Байконур. Для того чтобы проверить все системы нового модуля потребуется около 9 месяцев, и цикл электроиспытаний займет около полугода. Три месяца специалистам космодрома понадобится для подготовки модуля к запуску, будет произведена заправка, обработка от микробиологического загрязнения и т.д.

Напомним что запуск нового многофункционального модуля «Наука», который обеспечит российский сегмент станции дополнительным туалетом, спальным местом для третьего члена экипажа и множеством усовершенствованных приборов и систем, которые упростят жизнь на станции, по заявлениям гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина должен отправится на орбиту в апреле 2021 года.

25 август 2020 /
Космос и Нло
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