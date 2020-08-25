В России хотят сделать новый скафандр

В НИТУ МИСиС промышленный дизайнер Владимир Пирожков рассказал о намерении разработать дизайн нового скафандра для российского космического корабля «Орел». Ранее прототип скафандра уже был представлен НПП «Звезда», с которым ведется долгое и плодотворное сотрудничество, еще в прошлом году.

Пирожков отметил что конечный продукт должен быть строго отечественного производства, закупка столь важного изделия не возможна ни у представившего недавно новые скафандры Илона Маска, ни у других разработчиков.

напомним что разработка и строительство корабля ведутся уже десять лет, специалисты рассчитывают что в 2025 году, корабль сможет совершить первый пилотируемый полет к МКС, а уже в 2029 году сможет участвовать в доставке космонавтов на Луну.