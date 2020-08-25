» » В России хотят сделать новый скафандр

В России хотят сделать новый скафандр

В России хотят сделать новый скафандр

В НИТУ МИСиС промышленный дизайнер Владимир Пирожков рассказал о намерении разработать дизайн нового скафандра для российского космического корабля «Орел». Ранее прототип скафандра уже был представлен НПП «Звезда», с которым ведется долгое и плодотворное сотрудничество, еще в прошлом году.

Пирожков отметил что конечный продукт должен быть строго отечественного производства, закупка столь важного изделия не возможна ни у представившего недавно новые скафандры Илона Маска, ни у других разработчиков.

напомним что разработка и строительство корабля ведутся уже десять лет, специалисты рассчитывают что в 2025 году, корабль сможет совершить первый пилотируемый полет к МКС, а уже в 2029 году сможет участвовать в доставке космонавтов на Луну.

25 август 2020 /
Космос и Нло
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Россия выделит 1 трлн. рублей на покорение Луны
Космос и Нло

Россия выделит 1 трлн. рублей на покорение Луны

Руководство ракетно-космической корпорации «Энергия» подсчитало, что для отправки пилотируемого космического корабля на Луну России придётся выделить примерно 1 трлн рублей.Большая часть заявленной
Россия планирует полет на Луну
Космос и Нло

Россия планирует полет на Луну

По словам заместителя руководителя Федерального космического агентства (Роскосмос) Дениса Лыскова, ведомство приступает к реализации проекта по разработке ракеты-носителя для запуска с космодрома
Россия отправит человека на Луну в 2028 году
Космос и Нло

Россия отправит человека на Луну в 2028 году

Первый пилотируемый полет создаваемого в России перспективного транспортного комплекса нового поколения (ПТК-НП) запланирован на 2028 год, говорится в тексте проекта долгосрочной программы освоения
Проведены испытания нового многоразового космического корабля «Орион»
Космос и Нло

Проведены испытания нового многоразового космического корабля «Орион»

НАСА и ВМС США провели в Тихом океане испытания нового многоразового космического корабля «Орион». Инженеры смогли протестировать то, как системы корабля взаимодействуют с водой, а также проверить
Покорение Луны обойдётся России в 1 трлн рублей
Космос и Нло

Покорение Луны обойдётся России в 1 трлн рублей

Руководство ракетно-космической корпорации «Энергия» подсчитало, что для отправки пилотируемого космического корабля на Луну России придётся выделить примерно 1 трлн рублей.Большая часть заявленной
NASA опубликовало видеозапись полета корабля Orion
Космос и Нло

NASA опубликовало видеозапись полета корабля Orion

Американское космическое агентство (NASA) опубликовало на своем канале в YouTube видеозапись полета многоразового пилотируемого космического корабля Orion, испытание которого успешно состоялось 5
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Солнце в миниатюре. Термоядерная гонкаВечная Холодная война против красно-желтой угрозы15 лучших цитат Альберта Эйнштейна о науке и жизниЗапрещенный TikTok: чем опасен сверхпопулярный сервисГде рождаются нейтрино высоких энергий?В нашей ДНК нашлись гены загадочных видовЧем займется марсоход Perseverance и как он будет добывать кислород на МарсеПервая фотомодель эпохи кринолинов


Свежие Статьи
Модуль «Наука» проходит предполетные испытания на Байконуре

Модуль «Наука» проходит предполетные испытания на Байконуре

В России хотят сделать новый скафандр

В России хотят сделать новый скафандр

Почему наша Вселенная такая странная и существуют ли законы физики?

Почему наша Вселенная такая странная и существуют ли законы физики?

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+