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Специалисты проверили исправность приборов марсианского зонда «Тяньвэнь-1»
Специалисты работающие с миссией китайского Марсохода «Тяньвэнь-1» провели проверку работоспособности бортовых приборов аппарата. Магнитометр, камера высокого разрешения и минералогический спектрометр — все приборы в исправном состоянии. Никаких нарушений или отклонений не обнаружено.
Напомним что старт миссии китайского Марсохода и орбитального аппарата состоялся 23 июля этого года, достигнуть Марса аппараты планируют в феврале 2021 года.
По расчетам ученых на сегодняшний момент аппарат удалился от Земли чуть более чем на 8 млн км. В начале августа была произведена первая корректировка траектории движения зонда.
23 август 2020 /
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