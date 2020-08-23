Специалисты проверили исправность приборов марсианского зонда «Тяньвэнь-1»

Специалисты работающие с миссией китайского Марс охода «Тяньвэнь-1» провели проверку работоспособности бортовых приборов аппарата. Магнитометр, камера высокого разрешения и минералогический спектрометр — все приборы в исправном состоянии. Никаких нарушений или отклонений не обнаружено.

Напомним что старт миссии китайского Марс охода и орбитального аппарата состоялся 23 июля этого года, достигнуть Марс а аппараты планируют в феврале 2021 года.

По расчетам ученых на сегодняшний момент аппарат удалился от Земли чуть более чем на 8 млн км. В начале августа была произведена первая корректировка траектории движения зонда.