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Ученые опровергли гипотезу о водородном составе астероида Оумуамуа

Ученые опровергли гипотезу о водородном составе астероида Оумуамуа

Предположения о том что астероид Оумуамуа может быть «водородным айсбергом» опровергли результаты моделирования поведения водородного льда в условиях космоса. Подобная теория появилась после предположения о том что его траектория движения связана с реактивным выгоранием водорода из которого он состоит.

Напомним что астероид водородным айсбергом Оумуамуа является первым обнаруженным межзвездным объектом, который пересек Солнечную систему. Его открыли 19 октября 2017 года. Изначально его классифицировали как астероид, но позже выяснилось что он имеет негравитационное ускорение, которое присуще кометам. Присвоить ему статус кометы не удалось из-за достаточно большого размера и и необычной вытянутой формы, напоминающей сигару.

В начале этого года группа ученых предположила что астероид состоит из льда молекулярного водорода, который из-за сближения с солнцем испарялся и придавал ему реактивное ускорение. Для специалистов, которые решили изучить состав астероида оставалось слишком много неясного, потому что в нашей Солнечной системе подобных объектов нет. Появилось предположение что «родиной» астероида может быть далекое, примерно в 17 тыс световых лет от нас, молекулярное облако (GMC) W51. Эта гипотеза могла объяснить многое в Оумуамуа что поражало и удивляло научное сообщество — его необычная форма и негравитационное ускорение.

Если следовать общепринятой теории формирования твердых тел в космосе, образование таких объектов начинается из-за столкновения и слипания небольших частиц пыли с последующим образованием все более крупных частиц. С астероидом эта теория не работает. Ученые доказали что в плотной газовой среде на поверхности астероида быстро образуется слой водорода, который не дает частицам слипаться в более крупные.

Так же специалисты изучили факторы, которые негативно влияют на водородный лед и ведут к его разрушению. Из возможных вариантов, таких как межзвездное излучение, газ или космическая радиация, наиболее разрушительным оказался свет звезд. Именно свет звезд вызывает сублимацию водорода. Это заключение говорит о том, что если бы астероид Оумуамуа состоял из водородного льда, он просто не смог бы пролететь 17 тыс световых лет до нашей Солнечной системы, и был бы разрушен негативными факторами еще до выхода в межзвездное пространство.

Авторы исследования надеются что после полного ввода в эксплуатацию Обсерватории имени Веры Рубин, им удастся разгадать загадку происхождения и состава астероида.

18 август 2020 /
Космос и Нло
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