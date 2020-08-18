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Количество обитаемых планет в Млечном Пути может превышать десятки тысяч

Количество обитаемых планет в Млечном Пути может превышать десятки тысяч

Проанализировав свойства планет открытых за пределами нашей Солнечной системы, ученые пришли к выводу что количество планет нашей галактики на которых возможна жизнь может достигать десятков тысяч, если в ближайшее время ученые подтвердят это хотя бы на одной планете. Такие расчеты предоставили в журнале Proceedings of the National Academy of Scienc.

На сегодняшний день и ближайшие десятилетия главной задачей астрономии считается поиск жизни на экзопланетах. Около полувека назад американский астроном Фрэнк Дрейк вывел формулу для подсчета количества внеземных цивилизаций с которыми у человечества есть вероятность совершить контакт. Оказалось что их достаточно много и вероятность встречи с ними очень высока.

Теория не получила своего подтверждения после публикации и ученые того времени начали сомневаться в ее пригодности, Энрико Ферми даже сформулировал «парадокс Ферми», в котором говорится о том что если внеземные цивилизации и существуют, то почему человечество не может открыть следы их существования.

Современны ученые Тор Вергата, Амедео Бальби и Клаудио Гримальди решили начать с более простого вопроса и подсчитать количество потенциально приемлимых для жизни планет, которое они могут обнаружить в данный момент. Специалисты учитывали уже имеющуюся информацию и прогресс, который произойдет в астрономии в ближайшее десятилетие.

Расчеты этих специалистов показали в ближайшие 20-30 лет, даже при отсутствии подходящих планет в радиусе 100 св лет от нас, вероятность открытия подходящих планет в других районах Млечного Пути крайне высока.

18 август 2020 /
Космос и Нло
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