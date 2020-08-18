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Россия возобновит полеты на Венеру

Россия возобновит полеты на Венеру

Научный руководитель ИКИ РАН Лев Зеленый заявил о готовности приступить к эскизному проектированию в 2021 году посадочной станции «Венера-Д». В середине мая Зеленый уже объявлял о готовности России разработать новую программу по изучению Венеры, первый пуск в рамках программы намечен на конец 2020-х годов. Напомним что предыдущая программа освоения Венеры была реализована лишь в СССР.

Ученый выразил надежду на получение более детальных и информативных данных, за счет новейшего оснащения аппарата, новейшая фототехника и приборы анализа атмосферы, но при этом он заметил что система охлаждения может быть схожа с ранее использованной в советских межпланетных станциях.

Так же он отметил что современный аппарат не сможет долго проработать на поверхности планеты, но при этом объем полученных данных будет в разы больше предыдущих миссий, поэтому стоит задуматься об ускоренной системе передачи информации, чтобы успеть передать на Землю весь полученный объем данных.

18 август 2020 /
Космос и Нло
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