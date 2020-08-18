Rocket Lab планирует запустить частную миссию на Венеру в 2023 году

В «Rocket Lab» уверены что жизнь на Венере можно обнаружить в ее облаках. Именно поэтому космическая компания, которая предоставляет небольшие космические корабли для орбитальных полетов, намерена запустить робот а на самую враждебную планету Солнечной системы Венеру.

Генеральный директор и основатель компании Питер Бек на очередной презентации компании заявил что безумно любит Венеру и достаточно много работает чтобы запустить первую частную миссию на Венеру в 2023 году.

Ученые считают что раньше Венера могла быть вполне пригодной для жизни, много миллионов лет на ней были подходящие условия для поддержания жизни, но неконтролируемый парниковый эффект, превратил планету в безжизненное место с ужасающим давлением, и температурой способной расплавить свинец. Многие специалисты уверены что жизнь могла сохранится в атмосфере планеты, где на высоте около 50 километров сохранились условия схожие с Земными.

Именно в атмосфере планеты Rocket Lab планируют развернуть свою миссию. В миссии планируется использовать двухсупенчатый ускоритель Electron, который способен поднимать до 300 кг полезной нагрузки на околоземную орбиту и спутник «Photon» который предполагается использовать для развертки нескольких зондов для изучения венерианской атмосферы.

Вероятность что миссия Rocket Lab подтвердит наличие жизни в атмосфере Венеры не велика, но такой рывок и смелость могут изменить взгляд на исследования независимо от того какой результат будет получен. Эта миссия станет неким посылом для человечества что изучать что очень далекое и межпланетное можно даже в частном порядке.