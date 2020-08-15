» » Затухание Бетельгейзе объяснили выбросом плазмы

Затухание Бетельгейзе объяснили выбросом плазмы

Затухание Бетельгейзе объяснили выбросом плазмы

В конце 2019 начале 2020 года, самая яркая звезда нашего небосвода начала резко терять яркость, и стала примерно в три раза тусклее обычного состояния. Ученые всего мира следили за Бетельгейзе, предвещая ее скорый финал и взрыв сверхновой. Но в феврале этого года Бетельгейзе снова вернула привычные показания светимости, лишив ученое сообщество зрелища космического масштаба.

С тех пор специалисты гадали что же на самом деле послужило причиной столь странного поведения звезды. Как и все не до конца изученное этот феномен породил множество теорий отностительно происходящего вокруг звезды, некоторые решили что внеземная цивилизация решила построить вокруг звезды сферу Дайсона, кто-то решил что поверхность Бетельгейзе покрылась пятнами, самой правдоподобной версией оказалась версия некого облака вещества временно экранировавшего звезду.

Проанализировав снимки телескопа Hubble, который следил за звездой как раз на рубеже 2019-2020 годов, удалось рассмотреть выброс вещества с южного полушария Бетельгейзе. Именно это облако экранировало звезду, постепенно уменьшая ее светимость.

Затухание Бетельгейзе объяснили выбросом плазмы

Так же удалось выяснить что потери вещества в те месяцы были почти в два раза больше обычного. Специалисты связывают большой выброс плазмы с расширением звезды, которое происходит циклично, примерно раз в 420 дней. Оказавшись в достаточном удалении от звезды, вся масса выброшенной плазмы остывала и превращалась в пыль, которая и скрывала звезду.

15 август 2020 /
Космос и Нло
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
В созвездии Ориона произойдет катастрофа
Космос и Нло

В созвездии Ориона произойдет катастрофа

По предположению ученых, через 5000 лет в созвездии Ориона произойдет катастрофа. Как говорят астрономы, скорее всего яркая звезда Бетельгейзе столкнется с древней пылевой перемычкой, возле которой
Яркая звезда недалеко от Земли была затуманена космической пылью
Космос и Нло

Яркая звезда недалеко от Земли была затуманена космической пылью

Яркая звезда Бетельгейзе, которая начала резко тускнеть в 2019 году, не умирает и не превратится в сверхновую, как первоначально думали некоторые ученые. Оказалось, все это время она была затуманена
Звезда Бетельгейзе находится на грани взрыва
Космос и Нло

Звезда Бетельгейзе находится на грани взрыва

Однажды, возможно, в нашей жизни, возможно, через 100 000 лет, красный гигант Бетельгейзе немного потускнеет и  взорвется.  Сверхновая будет соперничать по яркости с полной Луной в ночных небесах
Ближайшая к Земле сверхновая вот-вот взорвется. Чем это грозит для землян?
Космос и Нло

Ближайшая к Земле сверхновая вот-вот взорвется. Чем это грозит для землян?

Звезда Бетельгейзе из созвездия Ориона является одной из самых ярких звезд на небе северного полушария нашей планеты. Несмотря на то, что возраст этого красноватого небесного тела составляет всего
Загадочные явления замечены в красном сверхгиганте
Космос и Нло

Загадочные явления замечены в красном сверхгиганте

Ученые обнаружили загадочные горячие области в холодном красном сверхгиганте. Астрономы представили фотографию внешнего слоя атмосферы звезды Бетельгейзе. Это ближайший к Земле красный сверхгигант.
Одна из ярчайших звезд сильно потускнела. Она скоро станет сверхновой?
Космос и Нло

Одна из ярчайших звезд сильно потускнела. Она скоро станет сверхновой?

Одна из самых ярких звезд в небе — Бетельгейзе — значительно потеряла яркость: теоретически это может указывать на то, что в скором времени она вспыхнет в качестве сверхновой.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Самые большие извержения вулканов в истории человечестваУченые создали крошечную камеру в виде рюкзака для жуковВечная Холодная война против красно-желтой угрозыНа Земле нашли еще один континент. Да, вот так сразуГде рождаются нейтрино высоких энергий?15 лучших цитат Альберта Эйнштейна о науке и жизниПочему рыбы не замерзают в холодной воде?Существует ли Бермудский треугольник на самом деле


Свежие Статьи
Ученые выяснили, как были устроены глаза первых на Земле зрячих животных

Ученые выяснили, как были устроены глаза первых на Земле зрячих животных

Ученые выяснили, что слезы птиц и рептилий похожи на человеческие

Ученые выяснили, что слезы птиц и рептилий похожи на человеческие

Ученые «оживят» вымерший вид носорогов с помощью стволовых клеток

Ученые «оживят» вымерший вид носорогов с помощью стволовых клеток

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+