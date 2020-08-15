Затухание Бетельгейзе объяснили выбросом плазмы

В конце 2019 начале 2020 года, самая яркая звезда нашего небосвода начала резко терять яркость, и стала примерно в три раза тусклее обычного состояния. Ученые всего мира следили за Бетельгейзе, предвещая ее скорый финал и взрыв сверхновой. Но в феврале этого года Бетельгейзе снова вернула привычные показания светимости, лишив ученое сообщество зрелища космического масштаба.

С тех пор специалисты гадали что же на самом деле послужило причиной столь странного поведения звезды. Как и все не до конца изученное этот феномен породил множество теорий отностительно происходящего вокруг звезды, некоторые решили что внеземная цивилизация решила построить вокруг звезды сферу Дайсона, кто-то решил что поверхность Бетельгейзе покрылась пятнами, самой правдоподобной версией оказалась версия некого облака вещества временно экранировавшего звезду.

Проанализировав снимки телескоп а Hubble, который следил за звездой как раз на рубеже 2019-2020 годов, удалось рассмотреть выброс вещества с южного полушария Бетельгейзе. Именно это облако экранировало звезду, постепенно уменьшая ее светимость.

Так же удалось выяснить что потери вещества в те месяцы были почти в два раза больше обычного. Специалисты связывают большой выброс плазмы с расширением звезды, которое происходит циклично, примерно раз в 420 дней. Оказавшись в достаточном удалении от звезды, вся масса выброшенной плазмы остывала и превращалась в пыль, которая и скрывала звезду.