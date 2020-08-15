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Открыт самый далекий и молодой двойник Млечного Пути

Открыт самый далекий и молодой двойник Млечного Пути

Используя возможности радиотелескопа «ALMA» специалисты обнаружили крайне далекую и молодую галактику, которая очень схожа с нашей галактикой Млечный Путь на ранних этапах формирования.

Свет от галактики добирался до нас около 12 млн лет, поэтому мы можем наблюдать очень молодую галактику, возраст которой около 1,4 млрд лет после Большого взрыва. Первое что заметили специалисты, галактика оказалась очень упорядоченной для своего возраста. Это противоречит устоявшемуся мнению что на ранних этапах развития галактики были крайне нестабильными и турбулентными.

астрономы изучающие новую галактику SPT0418-47 отметили что пока она не обладает двумя спиральными рукавами характерными для Млечного Пути, есть как минимум два фактора объединяющих их — это вращающийся диск и балдж (центральный яркий эллипсоидальный компонент спиральных и линзообразных галактик). Стоит отметить что такое явление как балдж у молодой галактики наблюдается впервые.

Изучение подобных SPT0418-47 галактик позволит ученым подробнее узнать и понять как формировались и развивались галактики в самом начале своего пути.

15 август 2020 /
Космос и Нло
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