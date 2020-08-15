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Первый космический корабль Dream Chaser получил имя «Tenacity»

Первый космический корабль Dream Chaser получил имя «Tenacity»

Компания Sierra Nevada Corp. раскрыла некоторую информацию о своем самом перспективном проекте — Dream Chaser. Это первый частный космический корабль без капсул, который будет запускаться с помощью ракеты-носителя, но возвращаться как шаттлы на взлетно-посадочную полосу.

Напомним что весной этого года компания продемонстрировала общественности сборку первого экземпляра корабля в котором велась подготовка к установке крыльев. А вчера пресс служба компании объявила о том что у корабля есть имя — «Tenacity» («Упорство»).

Корабль планируется использовать для доставки грузов НАСА на Международную космическую станцию и обратно. Первый полет планируется провести уже в конце 2021 года. На сегодняшний момент компания уже заключила контракт с НАСА на шесть беспилотных полетов в качестве космического грузовика до 2024 года.

Исходя из имеющейся информации известно что корабль сможет доставлять к станции 900 кг полезного груза, а при использовании дополнительного грузового модуля «Shooting Star» грузоподъемность может быть увеличена до 4500 кг. При этом при возвращении на Землю этот дополнительный модуль можно загружать мусором с МКС, так как при приземлении он будет отделятся от корабля и сгорать в атмосфере планеты.

15 август 2020 /
Космос и Нло
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