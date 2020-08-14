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На российском сегменте МКС появится своя связь

На российском сегменте МКС появится своя связь

Испытания системы широкополосной связи в российском сегменте МКС завершатся в 3 квартале этого года. Еще в 2019 году, все необходимое оборудование для создания канала связи было доставлено и установлено на МКС.

Напомним что гендиректор госкорпорации «Роскосмос» в середине лета заявил что уже в конце этого года на Международной космической станции для российского сегмента заработает широкополосный интернет. Собственная связь позволит получить независимость от ресурсов США. Раньше отечественные каналы связи с Землей у наших космонавтов были только в моменты пролета станции над территорией России, остальное время приходилось пользоваться американской системой связи. После заключительных испытаний, у космонавтов появится 2 окна

Новая система связи включает в себя передающую аппаратуру, над созданием которой работали в корпорации «Энергия», и приемную аппаратуру, разработкой которой занимались в компании «Информационные спутниковые системы».

В ходе испытаний которые уже были проведены, подтвердилась возможность передачи информации через отечественные спутники ретрансляторы «Луч-5Б» и«Луч-5В» , добиваясь скорости до 180 Мбит/с.

14 август 2020 /
Космос и Нло
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