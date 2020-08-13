Орбитальные телескоп «TESS» завершил свою основную миссию

Орбитальные телескоп «TESS», запущенный в 2018 году на орбиту, завершил свою основную двухлетнюю миссию, составив детальную карту около 75% ночного неба. Специалисты крайне успешно оценивают результаты основной миссии аппарата, полученная информация будет интересна специалистам разных направлений и возможно поможет решить множество научных проблем.

Напомним что в основную миссию аппарата входил поиск экзопланет транзитным методом. За время миссии было обнаружено 66 объектов, которые получили статус экзопланет, еще более двух тысяч объектов сейчас изучаются астроном ами для получения своего статуса.

Теперь «TESS» начинает свою расширенную миссию, в ходе которой он повторно изучит южную, северную часть неба и обследует область вдоль плоскости эклиптики. Новые, измененные, алгоритмы работы, позволят ему в три раза быстрее получать полные изображения наблюдаемого участка неба и измерять яркость звезд. Такие наблюдения помогут ученым найти землеподобные планеты за пределами Солнечной системы и понять возможность зарождения на них жизни.