В начале сентября к Земле приблизится астероид

В самом начале сентября на достаточно близком расстоянии от нашей планеты пролетит астероид 2011 ES4. Определить точный размер космического тела не удалось, предполагается что его размер находится в пределах 25-50 метров.

Он был открыт 2 марта 2011 года и в этом же месяце произошло первое зафиксированное сближение с нашей планетой расстояние между планетой и астероидом составило около 130 тыс км, что можно сравнить с третью расстояния до нашего естественного спутника.

Специалисты НАСА заверяют что он не несет опасности для нашей планеты, в виду скромных размеров и малой вероятности столкновения. Однако стоит отметить что на этот раз расстояние до Земли будет рекордно близким, около 70 тыс км.

Астероиды группы «Аполлонов» пересекают орбиту нашей планеты довольно часто, но опасности при этом они не несут. Стоит отметить, что по информации НАСА до конца июля с Землей сблизятся еще около 12 космических объектов, которые так же не несут никакой угрозы для человечества.