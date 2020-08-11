Церера может оказаться «водной планетой»

Карликовая планета Церера долгое время была ничем не примечательна и считалась обычным безжизненным космическим камнем. Но последние обширные изучения этого космического объекта говорят о том что под поверхностным слоем планеты может быть заключена морская вода.

Подробное изучение планеты возможно благодаря автоматической межпланетной станции, запущенной НАСА в 2007 году — Dawn, она производит съемку планеты в высоком разрешении. Именно анализ этих снимков несколькими командами из США и Европы приоткрыл интересные факты об этой планете.

Особый интерес исследователи проявили к к кратеру «Оккатор», предположительный возраст которого около 20 млн лет. Именно под этим кратером специалисты обнаружили признаки, которые могут указывать на наличие соленой морской воды под поверхностью.

Используя результаты наблюдения в инфракрасном диапазоне, был обнаружен гидрогалитом — вещество молекулы которого широко распространены в земных морях и до этого не наблюдаемые за пределами нашей планеты.

По мнению специалистов из Национального астрофизического института в Италии, такое количество солей отложилось примерно за пару миллионов лет, что конечно очень небольшой срок в планетарном масштабе, и возможно под поверхностью еще можно обнаружить соленый раствор.

Специалисты из США, изучив кратер «Оккатор», предположили что он мог образоваться в результате замерзания воды, выброшенной на поверхность планеты после столкновения с астероидом.