Учёным впервые удалось составить магнитную карту внешнего слоя Солнца

Специалисты, изучающие солнечную корону, впервые смогли составить ее магнитную карту. Создание такой карты поможет ученым предугадывать мощные вспышки на солнц е, которые могут угрожать безопасности нашей планеты.

Увидеть солнечную корону достаточно сложно, обычно ее можно наблюдать в период полного солнечного затмения. Состоящая из горячего ионизированного газа, солнечная корона очень тонкая, американским специалистам удалось ее увидеть использовав инструмент Coronal Multi-channel Polarimeter, который смог заблокировать свет солнечного диска, совершив своего рода искусственное солнечное затмение.

Благодаря этому эксперименту, специалистам колорадского Национального центра атмосферных исследований удалось измерить плотность плазмы, скорость волн, которые движутся через солнечную корону, рассчитать напряженность магнитного поля в короне.

Ученые уверены что создание подробной карты солнечной короны, поможет человечеству понять процессы из-за которых происходит выброс заряженных частиц в сторону Земли и понять как защитится от этой угрозы.