На одной из фото графий Марс охода Curiosity уфологи обнаружили странные узоры и надписи на камнях, которые по их мнению принадлежат древней Марс ианской цивилизации, которая могла контактировать с человечеством.На снимке особо ярые сторонники всевозможных внеземных цивилизаций разглядели письмена очень напоминающие рисунки и письменность Древнего Египта. По мнению исследователей эти камни ничто иное как разрушенные скульптуры или здания древней Марс ианской цивилизации, изучением которой необходимо занятся археологам всего мира.Скептики не разделяют радости исследователей-уфологов и считают что это всего лишь замысловатый узор, который получился благодаря обычной эрозии.