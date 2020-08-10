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Уфологи обнаружили на поверхности Марса письмена древней цивилизации

Уфологи обнаружили на поверхности Марса письмена древней цивилизации

На одной из фотографий Марсохода Curiosity уфологи обнаружили странные узоры и надписи на камнях, которые по их мнению принадлежат древней Марсианской цивилизации, которая могла контактировать с человечеством.На снимке особо ярые сторонники всевозможных внеземных цивилизаций разглядели письмена очень напоминающие рисунки и письменность Древнего Египта. По мнению исследователей эти камни ничто иное как разрушенные скульптуры или здания древней Марсианской цивилизации, изучением которой необходимо занятся археологам всего мира.Скептики не разделяют радости исследователей-уфологов и считают что это всего лишь замысловатый узор, который получился благодаря обычной эрозии.

10 август 2020 /
Космос и Нло
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