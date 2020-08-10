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OSIRIS-REx готовится к к новой репетиции маневра по отбору грунта с астероида

OSIRIS-REx готовится к к новой репетиции маневра по отбору грунта с астероида

Первая миссия НАСА по сбору грунта с поверхности астероида выходит на финишную прямую. Уже завтра, 11 августа аппарат начнет сближение с астероидом и снизится до высоты около 40 метров над поверхностью и предполагаемым местом сбора образцов, после чего вновь отдалится от него на безопасное расстояние.

В ходе этого сближения аппарат впервые выполнит достаточно сложный маневр — «Matchpoint», который предполагает синхронизацию аппарата с вращением самого астероида. Кроме того команда миссии сможет еще раз отработать все действия и команды для снижения аппарата, проверить исправность систем навигации, определение расстояния до астероида и передачи изображений.

Стоит напомнить что до самой главной части миссии осталось совсем не долго, уже 20 октября этого года, аппарат OSIRIS-REx приблизится к астероиду Бенну, произведет выстрел в поверхность астероида с помощью сжатого азота , соберет образцы грунта и удалится от астероида. Далее начнется его путь домой, предположительно возвращение зонда на Землю стоит ожидать в сентябре 2023 года.

10 август 2020 /
Космос и Нло
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