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Starship SN5 успешно прошел первый тестовый беспилотный полет

Starship SN5 успешно прошел первый тестовый беспилотный полет

Прототип космического корабля, созданный в компании SpaceX для полетов на Марс успешно прошел первый беспилотный полет.

Starship SN5 был запущен с полигона в штате Техас. Корабль поднялся на высоту 150 метров и успешно и плавно приземлился. Этот аппарат был оснащен всего одним двигателем Raptor, в окончательной версии на корабле установят 6 подобных двигателей.

Илон Маск, глава компании SpaceX, заявил о том что перспективы полета на Марс становятся реальнее. Стоит отметить что сегодняшнее испытание SN5 стало первым успешным для прототипов Starship. Четыре предшествующих запуска с ноября 2019 по май 2020 года оказались неудачными, они не прошли дальше предварительных тестирований, и ни один из аппаратов не добрался до летных тестов.

06 август 2020 /
Космос и Нло
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