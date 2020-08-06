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Virgin Galactic отложили туристический полет до 2021 года

Virgin Galactic отложили туристический полет до 2021 года

Компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона — Virgin Galactic решила отложить суборбитальный полет, который планировалось совершить в туристических целях на 2021 год.

Причиной откладывания старта стала нестабильная эпидемиологическая обстановка в мире, из-за которой темпы подготовки к запуску значительно замедлились. К основным мерам предосторожности и протоколам добавились требования соблюдения санитарных норм, повышенные из-за пандемии.

Первый испытательный пилотируемый полет с двумя пилотами на борту запланирован на осень 2020 года, точная дата пока не известна. Если пробный пилотируемый полет пройдет нормально, то во втором полете полета еще четыре технических специалистов компании, для того чтобы оценить оборудование отсека, в котором будут находится космические туристы.

Предыдущие испытания корабля проводились на высоте около 16 км, при этом корабль стартовал отделяясь от самолета-носителя. Исходя из заявленных возможностей длительность полета на этом корабле может составить более двух часов, он способен подниматься в верхние слои атмосферы, что дает возможность увидеть Землю с высоты 100 км, так же космические туристы смогут испытать состояние невесомости. К 2023 году, компания рассчитывает построить уже пять подобных кораблей.

06 август 2020 /
Космос и Нло
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