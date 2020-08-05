Россия начала подготовку космонавтов для рекордно быстрой доставки к МКС

Специалисты РКК «Энергия» по поручению главы госкорпорации «Роскосмос » начали подготовку экипажа космонавтов к рекордно быстрому полету к МКС. Новая схема доставки экипажа и грузов к Международной космической станции подразум евает полет длительностью всего 3 часа. Такая скорость доставки возможно благодаря тому что корабль совершит всего два витка по орбите перед стыковкой со станцией.

На сегодняшнее время самая быстрая схема доставки экипажа МКС длится около шести часов и в ходе полета совершается четыре орбитальных витка.

Быстрый двухвитковый полет уже был осуществлен 23 июля этого года с помощью грузового корабля «Прогресс», полет составил 3 часа 18 минут. По заявлению Дмитрия Рогозина, первый сверхбыстрый полет может состоятся в октябре этого года на борту корабля «Союз МС-17» будет экипаж из 3 человек. Основным преимуществом двухвиткового полета является то что экипажу не нужно адаптироваться к невесомости в условиях тесного и холодного корабля, адаптация будет происходить непосредственно на МКС.