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В Роскосмосе назвали сроки запуска модуля «Наука»

В Роскосмосе назвали сроки запуска модуля «Наука»

Источник в ракетно-космической отрасли заявил о готовности Роскосмоса запустить многофункционального модуля «Наука» весной 2021 года, ориентировочно это произойдет в апреле. Источник добавил что все замечания в работе, после проведения испытаний в вакуумной камере были учтены и устранены.

Следующий шаг для модуля — его подготовка к отправке на космодром Байконур. Будут проведены работы по консервации некоторых систем, известно что многие узлы и агрегаты поедут отдельно от самого модуля. Так же модуль проверят на наличие посторонних предметов внутри и его стыкуемость с технологическим отсеком. В Роскосмосе уточнили что отправка модуля состоится в период с 21 по 23 июля.

Отличительной особенностью нового модуля является его возможность генерировать кислород на 6 человек, перерабатывать урину в воду. При стыковке модуля с МКС, Российский экипаж получит в свое распоряжение не только новый и современный модуль, но и каюту для третьего члена экипажа, еще один туалет, и роботизированный манипулятор, с помощью которого можно будет выполнять ряд необходимых работ в открытом космосе, не покидая МКС.

12 июль 2020 /
Космос и Нло
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