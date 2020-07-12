В Роскосмосе назвали сроки запуска модуля «Наука»

Источник в ракетно-космической отрасли заявил о готовности Роскосмос а запустить многофункционального модуля «Наука» весной 2021 года, ориентировочно это произойдет в апреле. Источник добавил что все замечания в работе, после проведения испытаний в вакуумной камере были учтены и устранены.

Следующий шаг для модуля — его подготовка к отправке на космодром Байконур. Будут проведены работы по консервации некоторых систем, известно что многие узлы и агрегаты поедут отдельно от самого модуля. Так же модуль проверят на наличие посторонних предметов внутри и его стыкуемость с технологическим отсеком. В Роскосмос е уточнили что отправка модуля состоится в период с 21 по 23 июля.

Отличительной особенностью нового модуля является его возможность генерировать кислород на 6 человек, перерабатывать урину в воду. При стыковке модуля с МКС, Российский экипаж получит в свое распоряжение не только новый и современный модуль, но и каюту для третьего члена экипажа, еще один туалет, и робот изированный манипулятор, с помощью которого можно будет выполнять ряд необходимых работ в открытом космос е, не покидая МКС.