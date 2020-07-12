США и Япония подписали декларацию о совместном освоении Луны

Еще в прошлом году, правительство Японии изъявили желание присоединится к программе по освоению Луны и окололунной орбиты вместе с НАСА .

Представители Японии и США сегодня подписали декларацию, в которой говорится о совместном сотрудничестве в программе по освоению нашего спутника. Одним из главных пунктов договора — совместная высадка на поверхность нашего спутника в 2024 году, так же Японская сторона будет участвовать в создании окололунной станции Gateway.

Весной прошлого года в НАСА заявили о новой программе по освоению Луны. Первый этап программы, запланированный на вторую половину этого года — беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны с последующим его возвращением на Землю. Второй этап — пилотируемый облет спутника в 2022 году. Третий этап, рассчитанный на 2024 год — непосредственно высадка астронавтов на поверхность Луны.