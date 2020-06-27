» » Океан на Европе может быть обитаем

Океан на Европе может быть обитаем

Океан на Европе может быть обитаем

Европа — одна из самых больших лун в Солнечной системе, она является одним из спутников Юпитера. После того как к Европе приблизились аппараты«Voyager» и «Galileo», ученые пришли к выводу что под толстым слоем льда, который образует корку на поверхности планеты, есть жидкая вода. Новое предположение специалистов НАСА поддерживает теорию существования жизни на спутнике в его подледном океане.

Специалисты из лаборатории реактивного движения НАСА, смогли с помощью данных миссии «Galileo», смоделировать искусственный океан, повторяющий геохимические свойства подледного океана Европы. В данный момент проводится ряд исследований, которые помогут лучше узнать характеристики космического тела.

При помощи полученной модели, ученые уже узнали что океаническая среда на Европе сформировалась путем метаморфизма, изначально океан был окислен очень высокой концентрацией углекислого газа, сульфатов и кальция. Из данных полученных с помощью телескопа Хаббл, была получена информация о содержании на поверхности Европы хлорида, что может свидетельствовать о схожести подледного океана Европы с нашим Земным, что существенно повышает шансы на обнаружение там жизни.

27 июнь 2020 /
Космос и Нло
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Гейзеры на Европе могут оказаться фикцией
Космос и Нло

Гейзеры на Европе могут оказаться фикцией

NASA испытало аппарат для изучения океана Европы
Космос и Нло

NASA испытало аппарат для изучения океана Европы

Специалисты из Лаборатории реактивного движения NASA представили видео с испытанием прототипа аппарата, который, возможно, отправится исследовать подледный океан спутника Юпитера – Европы. Ровер
Обнаружен самый глубокий океан Солнечной системы
Космос и Нло

Обнаружен самый глубокий океан Солнечной системы

Шестой спутник Юпитера Европа — наименьший из четырех основных спутников этой планеты, известных как "Галилеевы спутники". При этом Европа считается один из самых крупных спутников в Солнечной
Океан на спутнике Юпитера Европе может быть открытым
Космос и Нло

Океан на спутнике Юпитера Европе может быть открытым

Новые данные по спектру излучения Европы, крупнейшего спутника Юпитера, указали на то, что ее подледный океан обменивается газами и минералами с залежами льда на ее поверхности, что говорит об
Астрономы: Под толстым слоем льда спутника Юпитера скрывается океан жидкой воды
Космос и Нло

Астрономы: Под толстым слоем льда спутника Юпитера скрывается океан жидкой воды

Ученые представили интересные факты о самом маленьком спутнике Юпитера. В 1610 году итальянский физик, математик и астроном Галилео Галилей направил свой телескоп по направлению к Юпитеру и увидел
На спутнике Юпитера возможна жизнь - сообщили ученые НАСА
Космос и Нло

На спутнике Юпитера возможна жизнь - сообщили ученые НАСА

Ученые из лаборатории НАСА предполагают, что на крупнейшем спутнике Юпитера и всей Солнечной системы - Ганимеде - возможны условия для существования жизни, передает Би-би-си. Этот спутник, состоящий
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Хорошо замаскированный интеллигентДикие людиАтлас 1869 года, в котором контуры стран изображены в виде персонажей, олицетворяющих образ государстваПять веков Вселенной: в каком мы живем и что это значит?Самая распространенная бактерия Мирового океана оказалась резервуаром вирусовNASA: Россия сможет отправлять своих космонавтов в космос на Crew DragonМКС хотят закрыть? США запустят лунную станцию в 2023 годуНазвавший Сталина убийцей


Свежие Статьи
На дне Марианской впадины нашли антропогенную ртуть

На дне Марианской впадины нашли антропогенную ртуть

Можно ли на самом деле «выйти из тела»: игры с сознанием

Можно ли на самом деле «выйти из тела»: игры с сознанием

Спорная российская теория утверждает, что леса создают не только дождь, но и ветер

Спорная российская теория утверждает, что леса создают не только дождь, но и ветер

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+