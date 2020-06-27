Океан на Европе может быть обитаем

Европа — одна из самых больших лун в Солнечной системе, она является одним из спутников Юпитера. После того как к Европе приблизились аппараты«Voyager» и «Galileo», ученые пришли к выводу что под толстым слоем льда, который образует корку на поверхности планеты, есть жидкая вода. Новое предположение специалистов НАСА поддерживает теорию существования жизни на спутнике в его подледном океане.

Специалисты из лаборатории реактивного движения НАСА , смогли с помощью данных миссии «Galileo», смоделировать искусственный океан, повторяющий геохимические свойства подледного океана Европы. В данный момент проводится ряд исследований, которые помогут лучше узнать характеристики космического тела.

При помощи полученной модели, ученые уже узнали что океаническая среда на Европе сформировалась путем метаморфизма, изначально океан был окислен очень высокой концентрацией углекислого газа, сульфатов и кальция. Из данных полученных с помощью телескоп а Хаббл , была получена информация о содержании на поверхности Европы хлорида, что может свидетельствовать о схожести подледного океана Европы с нашим Земным, что существенно повышает шансы на обнаружение там жизни.