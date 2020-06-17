Росатом посчитал нецелесообразным покупку «Морского старта»
Совсем недавно мы писали о намерениях S7 продать Росатому «Морской старт». Тогда мы еще не знали позиции второй стороны по этому вопросу. На сегодняшний день, в пресс-службе госкорпорации сообщили что покупка комплекса в связи с высокой конкуренцией, отсутствием потребности в этом виде запуска и многих других причин не состоится.
Специалисты Росатома проанализировали возможные риски, связанные с покупкой плавучего космодрома и выявили ряд причин, по которым для корпорации покупка «Морского старта» не закончится ничем хорошим. Снижение стоимости коммерческого запуска ракет, вызванный разработками и запусками компании Илона Маска — SpaceX, является одной из главных причин нерентабельности платформы на рынке коммерческих запусков, к тому же деятельность компании указала на необходимость создания на российском рынке новых конкурентноспособных ракет, на которые и стоит потратить деньги.
Напомним что в свое время группа компаний S7 выкупила платформу «Морской старт» у РК Энергия заплатив за нее около 150 млн долларов.
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