В нашей Галактике может существовать около 30 разумных цивилизаций
Существуют ли разумные формы жизни в нашей галактике? На этот вопрос астрономы всего мира постоянно ищут ответы. Благодаря новому исследованию, которое проводит научная группа во главе с Томом Уэтсби, предполагаемый ранее разброс количества разумной жизни во вселенной сократился до 36. Для сравнения раньше считалось что количество разумных цивилизаций может доходить до нескольких миллионов.
В новом исследовании специалисты решили взять за основу процесс образования разумной жизни, способной к коммуникации, повторяющий Земной сценарий. Таким образом в границах Млечного Пути может развиться около 36 таких цивилизаций.
Исследование показало, что для образования разумной жизни потребуется около 5 миллиардов лет. Среднее расстояние между ними можно оценить в 17 тыс. световых лет, что существенно затрудняет установление контакта между ними. Так же возможно что мы все таки единственная разумная цивилизация в нашей галактике, поскольку срок жизни других может оказаться меньше чем наш.
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