В нашей Галактике может существовать около 30 разумных цивилизаций

Существуют ли разум ные формы жизни в нашей галактике? На этот вопрос астроном ы всего мира постоянно ищут ответы. Благодаря новому исследованию, которое проводит научная группа во главе с Томом Уэтсби, предполагаемый ранее разброс количества разум ной жизни во вселенной сократился до 36. Для сравнения раньше считалось что количество разум ных цивилизаций может доходить до нескольких миллионов.

В новом исследовании специалисты решили взять за основу процесс образования разум ной жизни, способной к коммуникации, повторяющий Земной сценарий. Таким образом в границах Млечного Пути может развиться около 36 таких цивилизаций.

Исследование показало, что для образования разум ной жизни потребуется около 5 миллиардов лет. Среднее расстояние между ними можно оценить в 17 тыс. световых лет, что существенно затрудняет установление контакта между ними. Так же возможно что мы все таки единственная разум ная цивилизация в нашей галактике, поскольку срок жизни других может оказаться меньше чем наш.