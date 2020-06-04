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Запуск Crew Dragon — первый шаг к мультипланетному человечеству

Запуск Crew Dragon — первый шаг к мультипланетному человечеству

Глава SpaceX заявил о том сто человечество может гордится кораблем Crew Dragon, который успешно доставил американских астронавтов на МКС 31 мая этого года. По словам Илона Маска, этот корабль был создан людьми и для людей, и мы все можем гордится тем что что можем наблюдать новую эпоху в космическом кораблестроении.

По словам главы компании этот запуск стал первым шагом к освоению новых планет и человечеству как мультипланетному виду. Говорить о победах еще рано, компании еще нужно успешно вернуть астронавтов на Землю и закрепить полученный результат регулярными полетами.

Так же у основателя SpaceX спросили о сроках облета Луны, на что он выразился весьма оптимистично, сказав что хотел бы совершить облет через два года, но на практике полет может состоятся и через четыре года.

Напомним что старт корабля с космодрома на мысе Канаверал, состоялся 30 мая 2020 года, стыковка с МКС прошла в штатном режиме. Для США это запуск стал первым за девять лет пилотируемым полетом, после закрытия программы Space Shuttle. До этого дня американские астронавты попадали на МКС в Российских кораблях «Союз».

04 июнь 2020 /
Космос и Нло
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