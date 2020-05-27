Изобретут ли ученые таблетку стройности?
У вас есть гены стройности? Я имею в виду гены, характерные для людей, которые подтянуты и стройны от природы. Совсем недавно ученые обнаружили ген, который, по всей видимости, заставляет подкожно-жировую клетчатку сжигать больше жира. «Каждый из нас знает людей, которые могут есть, что им хочется, и при этом не набирать вес».
Йозеф Пеннингер (Josef Penninger) — генетик из Университета Британской Колумбии. По его словам, вполне возможно, что люди, которым удается оставаться стройными без особых усилий, заключают в себе ключ к пониманию природы ожирения. Ученые, заинтересованные в изучении того, как мы можем контролировать наш вес, традиционно сосредотачивали внимание на тех аспектах, которые провоцируют ожирение, — к примеру, на диете и особенностях метаболизма.
«Но ученые никогда по-настоящему не изучали то, почему некоторые люди в принципе не полнеют. Поэтому мы решили полностью поменять тактику и исследовать генетику стройности». Пеннингер и его коллеги начали с изучения базы данных, собранной одним эстонским центром генетики, чтобы найти в ней самых стройных людей. Они сразу отсеяли тех, кто страдает анорексией и другими заболеваниями, меняющими процентное содержание жировой ткани в организме. Потом они стали искать генетические маркеры, которые являются общими для этих «Тощих Питов».
Их внимание привлек один ген. ALK-ген, который кодирует белок анапластическую лимфокиназу, — это ген, мутация которого провоцирует развитие рака у людей. «Но нормальные функции его нормальной формы пока не были определены». Поэтому ученые решили вывести плодовых мух и мышек с мутацией этого гена. «Чтобы доказать, что этот ген, связанный со стройностью у людей, делает стройными в том числе мух и мышей. Именно это мы и обнаружили».
Но эта мутация гена не заставляет мух и мышей есть меньше. «Мы выяснили, что ALK-ген действует в нашем мозге и позволяет нашему телу сжигать больше калорий при том же объеме съеденной пищи». То есть мозг приказывает подкожно-жировой клетчатке сжигать больше накопленного жира.
«Люди, мыши и, как мы полагаем, мухи остаются худыми. То есть в процессе эволюции этот механизм перешел от насекомых к людям, и мы считаем, что он открывает перед нами совершенно новую эпоху стройности». Результаты исследования ученых были опубликованы в журнале Cell.
В настоящее время уже существуют препараты, которые подавляют мутацию ALK-гена, вызывающую рак. Это значит, что ALK-ген является, как сказали бы ученые, целью, поддающейся воздействию лекарственных средств. «Поэтому, возможно, однажды мы действительно изобретем таблетку, которая позволит нам оставаться стройными».
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