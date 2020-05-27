На МКС отправят инкубатор с перепелиными яйцами

Инкубатор для перепелиных яиц планируется доставить на МКС уже в следующем году. Специальное оборудование для исследования развития яиц уже создано, оно включает в себя центрифугу поэтому яйца будут находится в условиях искусственной силы тяжести и в невесомости.

Первоначально планировалось доставить инкубатор на орбиту вместе с новым модулем «Наука», но из-за переноса сроков запуска, инкубатор отправится на МКС только в середине 2021 года.

Яйца и сами перепела уже не раз отправлялись в космос . В 1979 году на советском биоспутнике уже запускались перепелиные яйца, позже в 90-х годах яйца и птицы разного возраста доставлялись на станцию «Мир», примечательно что в 1990 году на орбите на свет появился самый первый птенец, а уже в 1999 году вылупившиеся на орбите птенцы были удачно доставлены обратно на Землю.