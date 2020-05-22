» » Использование грунтовых вод поставило 200 миллионов людей перед угрозой отравления мышьяком

Использование грунтовых вод поставило 200 миллионов людей перед угрозой отравления мышьяком

Использование грунтовых вод поставило 200 миллионов людей перед угрозой отравления мышьяком

От 94 до 220 миллионов человек, 85-90 процентов которых проживает в Южной Азии, подвергаются угрозе попадания мышьяка в организм из-за организации водоснабжения: они используют глубоко залегающие грунтовые воды для получения питьевой воды и полива сельскохозяйственных культур. Ученые составили мировую карту распространения мышьяка в грунтовых водах и оценили риски его потребления людьми, результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Мышьяк — крайне токсичный химический элемент, попадание которого в человеческий организм может привести к заболеваниям кожи, сердечно-сосудистой и нервной систем, а также способствовать развитию рака. Всемирная организация здравоохранения установила рекомендуемую концентрацию мышьяка в питьевой воде на уровне не более 10 миллиграммов на литр. Основной угрозой является использование грунтовых вод: мышьяк накапливается в водоносных горизонтах, где восстановительные условия способствуют его высвобождению из железосодержащих минералов.

Во многих засушливых регионах мира подземная толща — это главный источник пресной воды для питья и полива сельскохозяйственных культур, и местное население подвергается риску отравления мышьяком через рис и питьевую воду. Глобальная оценка риска отравления мышьяком из грунтовых вод до сих пор не была проведена ввиду затруднений с получением данных об использовании водных ресурсов и ведении сельского хозяйства развивающимися странами, а также недостаточно тщательного экологического мониторинга химического состава грунтовых вод в таких регионах.
Ученые под руководством Джоэла Подгорски (Joel Podgorski) и Майкла Берга (Michael Berg) из Швейцарского федерального института водных наук и технологий создали первую мировую карту распространения мышьяка в грунтовых водах (с глубиной залегания ниже 100 метров от поверхности). Для ее разработки они обобщили данные из почти 80 исследований содержания мышьяка в водоносных горизонтах, которые включали 200 тысяч анализов воды и около 55 тысяч точек опробования на территориях Буркина-Фасо, Аргентины, Мексики, Китая, Южной и Юго-Восточной Азии, США и Дельты Красной реки во Вьетнаме, а также осадочных бассейнов по всему миру.

Использование грунтовых вод поставило 200 миллионов людей перед угрозой отравления мышьяком

Точки, в которых загрязнение грунтовых вод мышьяком было измерено инструментальными методами

Чтобы определить ранее неизвестные области загрязнения мышьяком, авторы исследования провели математическое моделирования, используя 52 предикторные переменные: почвенные свойства (гранулометрический состав, органическое вещество, pH), геологические и климатические (количество осадков, фактическое и потенциальное суммарное испарение, а также температуру воздуха) показатели, а также топографический индекс влажности.

Использование грунтовых вод поставило 200 миллионов людей перед угрозой отравления мышьяком

Карта вероятности обнаружения концентраций мышьяка в грунтовой воде выше рекомендуемого уровня (10 миллиграммов на литр)

Использование грунтовых вод поставило 200 миллионов людей перед угрозой отравления мышьяком

Joel Podgorski and Michael Berg / Science, 2020

Однако, загрязнение глубоко залегающих грунтовых вод мышьяком еще не означает повышенные риски для здоровья людей — ведь они могут и не использовать эту воду в хозяйстве. Поэтому авторы исследования провели оценку рисков отравления людей мышьяком, используя информацию, изложенную в базе данных по продовольствию и сельскому хозяйству ООН AQUASTAT.

Использование грунтовых вод поставило 200 миллионов людей перед угрозой отравления мышьяком

Площадь загрязненных мышьяком грунтовых вод и процент населения, который подвержен риску употребления такой воды

Итоговая оценка риска мышьяка указала, что от 94 до 220 миллионов человек по всему миру (из которых от 85 до 90 процентов проживает в Южной Азии) подвергаются угрозе попадания мышьяка в организм из-за организации водоснабжения. Ученые также отметили, что при интенсификации сельского хозяйства в развивающихся странах и использовании грунтовых вод для орошения число таких людей продолжит расти.

Важнейшим шагом навстречу продовольственной безопасности может стать модернизация ирригационных систем: недавнее исследование показало, что она способна прокормить дополнительно 800 миллионов человек

22 май 2020 /
Космос и Нло
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Ученые надеются найти следы жизни на дне марсианских кратеров
Космос и Нло

Ученые надеются найти следы жизни на дне марсианских кратеров

Глубокие кратеры[/b] на поверхности Марса[/b] содержат в себе следы глин, которые формируются только в присутствии грунтовых вод. Это говорит о том, что на Красной планете могла существовать жидкая
Литва стремительно теряет грунтовые воды
Космос и Нло

Литва стремительно теряет грунтовые воды

Литва стремительно теряет грунтовые воды, сообщает «Регнум» со ссылкой на Геологическую службу страны. В ряде районов Литвы уровень грунтовых вод, снизившийся в апреле — мае, может не повыситься и в
НАСА продолжит поиск жизни за пределами Земли
Космос и Нло

НАСА продолжит поиск жизни за пределами Земли

В течение ближайших пяти лет НАСА и семь организаций-партнеров запустят несколько новых проектов, направленных на поиск жизни за пределами Земли. В число этих проектов войдут доставка образца
На Марсе обнаружили систему глубоких каналов – следы наводнений
Космос и Нло

На Марсе обнаружили систему глубоких каналов – следы наводнений

Под вулканическим нагорьем Элизий на экваторе Марса, нашли систему из гигантских каналов, возникших в результате выхода грунтовых вод на поверхность красной планеты. Об этом говорится в статье,
Космос и Нло

"Человек воды" из Индии стал обладателем престижной Стокгольмской премии

Стокгольмская международная премия воды (Stockholm Water Prize), основанная в 1990 году и известная как "Нобелевская премия воды", была вручена индийскому активисту, который обеспечил водой около
Какой ресурс станет самым дефицитным через 15 лет?
Космос и Нло

Какой ресурс станет самым дефицитным через 15 лет?

Мировой спрос на питьевую воду превысит ее запасы на 40% в 2030 г. по мере роста мирового населения и изменения в характере потребления. Рост урбанизации, рост спроса на продукты питания (и,
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
The largest woodpeckers areПочему Чернобыль является угрозой для мира, даже 34 года спустяНе только Cybertruck! Подборка крутых электрических пикаповWe are a product of the self-reproducing Universe - everything in “reality” is self-simulation, which generates itself from pure thoughtЗнакомьтесь: сенокосец-кролик или существо с головой собаки и телом паукаВ водах Австралии найдено самое длинное животное в миреДействительно ли электромобиль — автомобиль будущего?What is the most complex robot on earth?


Свежие Статьи
Названа новая дата сбора образцов с астероида Бенну

Названа новая дата сбора образцов с астероида Бенну

Использование грунтовых вод поставило 200 миллионов людей перед угрозой отравления мышьяком

Использование грунтовых вод поставило 200 миллионов людей перед угрозой отравления мышьяком

Оценена опасность излучения от смартфона

Оценена опасность излучения от смартфона

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+