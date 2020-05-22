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Автор гипотезы о девятой планете смоделировал образование спутников Юпитера

Автор гипотезы о девятой планете смоделировал образование спутников Юпитера

Американский астрофизик российского происхождения Константин Батыгин, который известен в основном своей гипотезой о существовании в Солнечной системе гипотетической девятой планеты, на основе компьютерного моделирования предположил, что спутники Юпитера формировались из мельчайших частичек пыли, которые диск вокруг планеты высасывал из окружающего пространства подобно пылесосу. Статью с описанием модели опубликовал The Astrophysical Journal, кратко об этом пишет New York Times.

Впервые о том, что у Юпитера есть спутники, человечество узнало еще в начале XVII века, когда их наблюдал в свой телескоп Галилео Галилей. Тогда он открыл четыре самых крупных спутника – Ио, Европу, Ганимед и Каллисто. Тем не менее, за прошедшие триста лет наблюдений ученые не пришли к одному выводу относительно того, как именно эти небесные тела возникли. Относительно общепринятым остается то, что спутники Юпитера сформировались из газопылевого диска, который остался вокруг планеты после ее возникновения.

Астрофизики Константин Батыгин и Алессандро Морбиделли предложили свою модель формирования этих небесных тел. Согласно их гипотезе, в диске вокруг Юпитера первоначально были водород, гелий и мелкие частицы пыли размером от 0,1 до 10 мм.

По словам Батыгина, примерно за миллион лет этот диск собирал подобную пыль из окружающего пространства, подобно пылесосу. Постепенно эта пыль слипалась во все большие "комки", на орбите планеты стали появляться ледяные астероиды. Затем слипались и они, сформировав постепенно те спутники, которые вращаются вокруг планеты и сейчас.

Компьютерное моделирование показало, что сначала, примерно за тысячу лет, таким образом сформировался самый крупный спутник – Ио. Через 10 тыс. лет начала формироваться Европа (ей тоже понадобилось для этого около тысячи лет), спустя еще 30 тыс. начала формироваться Каллисто. Ей для "самосборки" понадобилось вдвое больше времени – около 2 тыс. лет. Эти три крупнейших спутника собрали практически весь пылевой материал вокруг Юпитера, поэтому для формирования четвертого галилеева спутника, Каллисто, понадобилось гораздо больше времени – около 8 млн лет.

астроном из Корнеллского университета Джонатан Лунин, который занимался формированием галилеевых спутников, но к исследованию отношения не имел, прокомментировал New York Times, что гипотеза Батыгина и Морбиделли в общих чертах больше похожа на формирование планет земной группы. При этом у нее есть недостаток – она не решает проблему того, почему, несмотря на похожие размеры и плотность Ганимеда, Каллисто и Титана, самого большого спутника Сатурна, у них такая разная геологическая история.

Подтвердить или опровергнуть эту гипотезу помогут данные миссий, которые будут изучать спутники Юпитера и Сатурна – в частности, Juno. Этот аппарат вышел на орбиту Юпитера в июле 2016 года и продолжит свою работу до 2021 года.

22 май 2020 /
Космос и Нло
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