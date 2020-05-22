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Создан электросамокат с дистанционным управлением

Создан электросамокат с дистанционным управлением

Многие крупные города уже привыкли к системам проката электросамокатов, которые разбросаны в разных точках города. Можно взять ближайший самокат в аренду, доехать до нужной точки и оставить его рядом, пока другой клиент им не воспользуется. Американский сервис Go X решил пойти дальше и запустил аренду самокатов с доставкой. Об этом сообщает The Verge.

Этот сервис работает по принципу такси — нужно открыть приложение и оформить заказ, тогда самокат сам приедет к клиенту за счет дистанционного управления. Управлять самокатами будут специальные сотрудники, которые сидят в офисах в Мехико на расстоянии в 3 тысячи километров.

Операторы удаленно управляют электросамокатом через интернет с помощью нескольких встроенных камер и датчиков — для этого используется обычный геймпад от игровой консоли Xbox. На самокате для устойчивости установили дополнительные колеса, которые используются для обучения детей.

Создан электросамокат с дистанционным управлением

В рамках эксперимента в сервисе Go X уже доступно 100 электросамокатов с удаленным управлением — в бизнес-парке Peachtree Corners, который расположен в пригороде Атланты (штат Джорджия).

В будущем такие электросамокаты планируют сделать полностью автономными — это позволит сделать полный аналог такси, только без участия живых людей. Также это решит другую проблему сервиса проката самокатов — ведь их периодически собирают живые сотрудники для обслуживания и подзарядки, обычно это делают ночью. С автоматическим управлением самокаты сами смогут ездить на станции для ремонта и подзарядки.

22 май 2020 /
Космос и Нло
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