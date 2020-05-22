Ради артефактов впервые вскроют корпус «Титаника»

Суд Виргинии разрешил исследователям вскрыть затонувший океанский лайнер и достать ряд предметов с борта корабля.

Впервые за 108 лет, прошедший с момента катастрофы «Титаника», человек вскроет корпус корабля, чтобы достать предметы с борта затонувшего океанского лайнера. Разрешение на доступ внутрь «Титаника» дал федеральный суд в Виргинии, сообщает The Washington Post.

Компания R.M.S. Titanic (RMST) намерена провести экспедицию, целью которой будет извлечение с «Титаника» беспроводного телеграфа Marconi и его элементов, а также ряда других предметов, представляющих историческую ценность. Авторы проекта намереваются восстановить телеграф, с которого было подано сообщение о бедствии, до работоспособного состояния. Для работы с затонувшим судном планируется использовать подводных роботов, но пока финансирование проекта, несмотря на разрешение суда, не подтверждено — на это повлияла пандемия коронавируса.

При этом Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) выступило против вскрытия корпуса «Титаника». Специалисты утверждают, что лайнер не является хранилищем артефактов, а его необходимо расценивать как братскую могилу, тревожить которую непозволительно. Позиция NOAA заключается в том, что беспроводной телеграф Marconi являлся стандартным для того времени судовым оборудованием и аппарат не представляет никакой исторической ценности в отрыве от корабля, на котором он был установлен.

Напомним, «Титаник», который в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года во время первого рейса потерпел крушение в северной Атлантике, столкнувшись с айсбергом, был самым крупным для своего времени судном. В катастрофе погибли 1496 человек, выжили 712 человек, а обломки корабля затонули на глубине 3750 м.