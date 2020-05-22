Названа новая дата сбора образцов с астероида Бенну

Названа новая дата взятия проб с астероида Бенну. После задержек, вызванных нестабильной эпидемиологической обстановкой в мире и трудностями работы и сотрудничества в условиях пандемии, дату взятия проб перенесли на 2 месяца — 20 октября 2020 года.

Первая удачная репетиция по приземлению аппарата на астероид состоялась 14 апреля этого года. Тогда аппарат очень медленно спустился к поверхности астероида, достигнув расстояния между ними в 65 метров. Вторая репетиция запланирована на 11 августа 2020 года.

Специалисты надеются что OSIRIS-REx сможет взять пробы с первой попытки и таким образом заполнит отсек для хранения проб с поверхности астероида и ему не придется совершать повторные попытки сбора породы.

Рядом с астероидом аппарат проведет еще около года, затем отправится в долгое двухлетнее путешествие домой, планируется что он доставит пробы на Землю в сентябре 2023 года.