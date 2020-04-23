НАСА представило новых мини-роботов, способных летать на Марсе

В НАСА представили новую разработку, которую они планируют использовать для изучения Марса в рамках миссии «ЭкзоМарс2020». Новейшие мини-зонды размером с обычную муху будут отправлены вместе с первым марсианским вертолетом Mars Helicopter и ровером Perseverance.

Эти мини-зонды станут первыми летательными аппаратами способными работать от воздействия солнечного света, это решение позволит изучать планету в условиях когда обычная подзарядка не возможна.

Зонды представляют из себя два слоя специального нанокартона, один из которых при попадании солнечного света нагревается и создает эффект термической ползучести из-за того что другой слой еще холодный, с помощью микроканалов между ними потоки разряженного газа начинают циркулировать, что и позволяет аппарату взлететь.

Благодаря установленным на аппаратах датчикам они смогут собрать информацию о воде на планете, в прошло и настоящем, а так же собрать необходимую информацию о метане, которые являются основными признаками существования жизни сейчас или в прошлом.