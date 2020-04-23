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Иран успешно запустил первый военный спутник
Телерадиокорпорация IRIB сообщила о первом успешном запуске Ираном собственного военного спутника. По имеющимся данным спутник «Свет» выведен на орбиту с помощью трехступенчатой ракеты «Касед» с космодрома Ирана расположенного в в пустыне Дашт-е Кавир, и сейчас он пребывает на рабочей орбите на высоте 425 км.
Стоить напомнить что в этом году Иран уже пытался запустить свои спутники, но из-за проблем с ракетами спутники не смогли достигнуть заданных орбит.
Запущенный спутник станет не только шагом к укреплению обороноспособности страны, но и позволит совершить прорывы в научной и технологических отраслях страны, заявили в Корпусе Стражей Исламской революции.
23 апрель 2020 /
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